Депутат Рады Дубинский: США унизили Зеленского после его визита в Турцию

«Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с “Тенгизшевройл” и отказа от приглашения на саммит НАТО. А сегодня ночью [президент США Дональд] Трамп еще назвал Зеленского величайшим торгашом в истории. Мокрой тряпке по наглой морде», — написал Дубинский в своем telegram-канале.