«Товарищи инспекторы, мы больше не будем!»: В Ростове свадебный кортеж проехал по Ворошиловскому «змейкой»

В Ростове в субботу, 17 мая, на Ворошиловском мосту участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения. Водители автомобилей марки «Мерседес-Бенц», «БМВ» и двух «Гелендвагенов» совершили опасные маневры. Они проехали «змейкой», создавая помехи для других участников движения.
— Сотрудники отдельного батальона ДПС оперативно остановили данный кортеж, — прокомментировали в пресс-службе областной ГАИ.
На всех водителей были составлены административные протоколы по статье «Выполнение разворота, поворота или остановки с нарушением или несоблюдением правил перестроения». А водителю «Мерседеса-Бенца» вынесен протокол еще и за тонировку стекол.
Водитель «БМВ», замыкавший колонну, также получил два протокола: на него оформили «административку» за умышленное создание помех в движении другим транспортным средствам.
Сотрудники полиции провели с нарушителями профилактическую беседу.
— Товарищи инспекторы, мы больше не будем нарушать ПДД, — заверили они.
Кстати, их обещания сотрудники ДПС зафиксировали на видео.
Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: организация свадебного кортежа не освобождает от соблюдения правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ГАИ региона.