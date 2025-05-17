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«Товарищи инспекторы, мы больше не будем!»: В Ростове свадебный кортеж проехал по Ворошиловскому «змейкой»

В Ростове на участников свадебного кортежа составили протоколы за опасные маневры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в субботу, 17 мая, на Ворошиловском мосту участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения. Водители автомобилей марки «Мерседес-Бенц», «БМВ» и двух «Гелендвагенов» совершили опасные маневры. Они проехали «змейкой», создавая помехи для других участников движения.

— Сотрудники отдельного батальона ДПС оперативно остановили данный кортеж, — прокомментировали в пресс-службе областной ГАИ.

На всех водителей были составлены административные протоколы по статье «Выполнение разворота, поворота или остановки с нарушением или несоблюдением правил перестроения». А водителю «Мерседеса-Бенца» вынесен протокол еще и за тонировку стекол.

Водитель «БМВ», замыкавший колонну, также получил два протокола: на него оформили «административку» за умышленное создание помех в движении другим транспортным средствам.

Сотрудники полиции провели с нарушителями профилактическую беседу.

— Товарищи инспекторы, мы больше не будем нарушать ПДД, — заверили они.

Кстати, их обещания сотрудники ДПС зафиксировали на видео.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: организация свадебного кортежа не освобождает от соблюдения правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ГАИ региона.