Терпел мучения 11 лет: как судят москвича, убившего «профессионального соседа»

— Сейчас долю в квартире может купить кто угодно. И этот «кто угодно», владея долей, имеет полное право жить в квартире и распоряжаться ею наряду с остальными дольщиками. Из-за этого и происходят конфликты. Такая ситуация не возникала бы, если бы у нас был закон, который позволял бы продавать доли исключительно родственникам. Тогда бы дольщики жили хотя бы с кем-то знакомым, а не с кем попало. Но такого нет, — пояснил юрист.