Терпел мучения 11 лет: как судят москвича, убившего «профессионального соседа»

Суд отпустил из СИЗО москвича Андрея Васильева, обвиняемого в убийстве «профессионального соседа». Подсудимый 11 лет жил в квартире с людьми, которые намеренно выкупили большую часть долей на недвижимость и пытались изжить совладельца. Не выдержав, Васильев забил одного из них черенком от лопаты. Кто такие «профессиональные соседи» и можно ли от них защититься, разбиралась «Вечерняя Москва».
Как Васильева 11 лет «вытравливали» из квартиры.
Столичная квартира размером 30 квадратных метров досталась Андрею Васильеву от дедушки и бабушки еще в 90-е годы. При оформлении жилья мужчина разделил его с женой и сыном: каждому члену семьи досталась ⅓ доли в квартире.
В 2009 году пара развелась. Бывшая жена и уже совершеннолетний сын съехали от Васильева, а еще через четыре года они продали свои доли в квартире.
С тех пор у квартиры не менее шести раз менялись собственники. Все они подселялись к Васильеву и всячески пытались его «вытравить»: одни сносили перегородки в помещениях, другие курили, зная, что у соседа есть проблемы с легкими, третьи показательно мусорили и не пускали мужчину в туалет или на кухню. Кто-то из совладельцев заставлял Васильева продать им оставшуюся долю за 400 тысяч рублей. Некоторое время мужчине приходилось уживаться сразу с 15 людьми — совладельцами и их родственниками.
Так продолжалось в течение 11 лет. За это время Васильев успел жениться во второй раз. Новая супруга ждала ребенка, но из-за соседей-мучителей у нее на нервной почве случился выкидыш. После этого женщина была вынуждена переехать.
Васильев неоднократно вызывал полицейских, но те не могли ничего сделать: соседи-мучители являлись полноправными собственниками жилья и могли приводить в квартиру кого угодно.
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Как Васильев убил сожителя.
Осенью 2024 года в квартиру заехали очередные собственники — трое приезжих. Среди них был некий Рустам Идигов — рецидивист, четырежды судимый за кражи, разбои и незаконное хранение оружия. Кроме того, мужчина находился под административным надзором и по решению суда должен был жить по месту прописки в Грозном.
22 ноября 2024 года Идигов угрожал Васильеву и его соседям по этажу ножом. Свидетели вызвали полицию, агрессора задержали, но он отделался штрафом в 500 рублей и вскоре вернулся в квартиру.
14 декабря 2024 года Васильев написал обращение на имя депутата Мосгордумы Натальи Метлиной.
— (Новый совладелец — прим. «ВМ») постоянно водил в квартиру своих земляков, которые превратили ее в ночлежку. Спали все на полу. Все полы были застелены матрасами. На меня постоянно оказывалось давление, угрожали физической расправой, требуя, чтобы я продал свою долю, — жаловался мужчина депутату.
Так и не дождавшись ответа, Васильев ночью 19 декабря во время очередной ссоры забил Идигова до смерти черенком от лопаты. Соседи, слышавшие крики и звуки борьбы, вызвали полицию.
Суд над Васильевым.
Полицейские прибыли на место происшествия вместе с бригадой скорой помощи: после убийства у Андрея Васильева случился гипотонический кризис (резкое снижение артериального давления). Мужчина не помнил, что произошло.
Вскоре Васильева заключили в СИЗО, в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве. А 16 апреля 2025 года суд перевел мужчину под домашний арест.
— Суд установил, что на протяжении длительного времени Васильев вынужденно проживал с гражданином, который незаконным способом приобрел права на долю в квартире, неоднократно угрожал Васильеву А. А., создавал все условия для невозможного проживания Васильева и членов его семьи в квартире, — добавили в объединенной пресс-службе московских судов.
По данным kp.ru, адвокаты Васильева добиваются переквалификации уголовного дела с преднамеренного убийства на превышение пределов необходимой самообороны. Однако член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что сделать это будет не так просто.
— Чтобы это было превышением пределов самообороны, потерпевший должен был первым начать нападение на Васильева. Тогда бы Васильев, зная, что сожитель может причинить ему вред, начал бы защищаться и случайно убил бы его. Если же Васильев набросился на сожителя первым, то в лучшем либо следователи переквалифицируют дело на убийство по неосторожности, либо суд смягчит Васильеву наказание, так как он долгое время находился под давлением и угрозами, — считает Тер-Саркисов.
Как бороться с «профессиональными соседями».
«Профессиональные соседи» или квартирные рейдеры — это люди, которые выкупают доли в квартирах, а затем пытаются за бесценок завладеть оставшейся частью жилья. Они буквально вытравливают остальных собственников из квартиры, делая их жизнь невыносимой.
Как рассказал «Вечерней Москве» председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, подобная мошенническая схема возможна из-за «пробелов» в законодательстве и из-за коррупции.
— Сейчас долю в квартире может купить кто угодно. И этот «кто угодно», владея долей, имеет полное право жить в квартире и распоряжаться ею наряду с остальными дольщиками. Из-за этого и происходят конфликты. Такая ситуация не возникала бы, если бы у нас был закон, который позволял бы продавать доли исключительно родственникам. Тогда бы дольщики жили хотя бы с кем-то знакомым, а не с кем попало. Но такого нет, — пояснил юрист.
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Он отметил, что зачастую квартирные рейдеры действуют целыми бандами. Например, один человек выкупает долю в квартире, а затем сдает ее в аренду сразу нескольким лицам, которые затем «изживают» совладельцев.
— Очень часто квартирные рейдеры действуют не сами, а по договору аренды подселяют в квартиру своих сообщников. Например, десяток мигрантов, которые потом портят жизнь оставшемуся жильцу. Но это противозаконно, так как сдавать долю в квартире в аренду нельзя. Однако, если жилец, которого пытаются вытравить, захочет защитить свои права, у него это вряд ли получится. Потому что у рейдеров обычно есть связи в правоохранительных органах, — возмутился собеседник «Вечерней Москвы».
По словам Крохина, единственный выход для жильца, которого пытаются выселить из квартиры, — судиться с рейдерами и попытаться привлечь к ситуации как можно больше общественного внимания.
Существуют десятки видов квартирных мошенничеств, многие из которых отличаются особой жестокостью и изощренностью. В мае 2024 года в Москве вынесли приговор банде черных риелторов, которые несколько лет убивали столичных пенсионеров. Преступники заключали с пожилыми людьми договоры ренты с пожизненным иждивением, травили их лекарствами, а затем завладевали их недвижимостью.
В августе того же года большой резонанс вызвала попытка мошенников забрать пятикомнатную квартиру в Хамовниках у народной артистки РФ Ларисы Долиной. Как оказалось, певица сама выставила квартиру на продажу по указанию телефонных мошенников.