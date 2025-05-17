В Финляндии при столкновении вертолетов погибли пять человек

Столкновение двух вылетевших из Таллина вертолетов возле аэродрома Эура на западе Финляндии привело к гибели, по предварительным данным, пятерых человек. Об этом сообщает портал национального гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на представителя МИД страны.
Ранее финский телеканал Yle сообщал со ссылкой на местную спасательную службу, что 17 мая в первой половине дня в западной провинции Сатакунта произошло столкновение двух вертолетов.
Позже полиция страны подтвердила, что на борту двух вертолетов легких моделей Robinson R44 Raven было пять человек — двое в одном и трое в другом. В настоящее время устанавливаются личности жертв инцидента.