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В Подмосковье в дорожной аварии погибли четыре человека

На дороге М-8 в Сергиево-Посадском городском округе микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Четыре пассажира автобуса погибли, еще один пострадал. Водитель также отделался травмами, он находится в больнице.

Источник: РИА "Новости"

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в прокуратуре Московской области. Водителю грозит семь лет лишения свободы. Как сообщили «РИА Новости» в подмосковном Минздраве, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.