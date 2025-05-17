В Подмосковье в дорожной аварии погибли четыре человека

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в прокуратуре Московской области. Водителю грозит семь лет лишения свободы. Как сообщили «РИА Новости» в подмосковном Минздраве, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.