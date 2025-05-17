Обвинение запросило по 1998 лет для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Турции

Напомним, в ночь на 21 января на турецком курорте Карталкая в ресторане 12-этажного отеля Grand Katral вспыхнул пожар. Возгорание моментально перекинулось на деревянные конструкции здания, в результате чего множество гостей оказались заблокированы на верхних уровнях и не смогли эвакуироваться. Трагический итог — десятки погибших, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с масштабной трагедией.