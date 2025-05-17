Обвинение запросило по 1998 лет для 13 фигурантов дела о пожаре в отеле Турции

«Прокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав для 13 арестованных по 1998 лет тюремного заключения для каждого из них за непредумышленное убийство и ранения вследствие преступной халатности», — сообщил канал, отмечая, что столь суровое наказание сформировано путём сложения сроков заключения за каждую из 78 погибших в результате возгорания.
В числе 13 задержанных по делу о пожаре — собственники гостиницы, её управляющий состав, вице-мэр города Болу, начальник местной противопожарной службы и ряд должностных лиц. Прокуратура также требует приговорить к 22,5 года лишения свободы ещё 19 обвиняемых, включая работников отельной кухни. По данным канала, расследование в отношении сотрудников министерства культуры и туризма Турции выделено в отдельное дело.
Напомним, в ночь на 21 января на турецком курорте Карталкая в ресторане 12-этажного отеля Grand Katral вспыхнул пожар. Возгорание моментально перекинулось на деревянные конструкции здания, в результате чего множество гостей оказались заблокированы на верхних уровнях и не смогли эвакуироваться. Трагический итог — десятки погибших, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с масштабной трагедией.