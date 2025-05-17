Пять человек погибли в результате столкновения вертолётов в Финляндии

Как уже сообщалось, в Финляндии произошла необычная авиационная авария: в районе аэродрома Эура произошло столкновение двух вертолётов в воздухе, что привело к их падению на землю. Экстренные службы получили сообщение о случившемся в субботу во второй половине дня.