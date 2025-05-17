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Пять человек погибли в результате столкновения вертолётов в Финляндии

В столкновении двух вертолётов, вылетевших из Таллина по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает эстонский портал ERR, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел Эстонии.

Источник: Life.ru

Полиция подтвердила, что на борту двух лёгких вертолётов Robinson R44 Raven находились пять человек: двое в одном и трое в другом. В настоящее время полицейские работают над установлением личностей погибших.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил, что, по предварительным данным, все пассажиры погибли. Информация о личностях жертв пока не раскрыта, однако эстонские СМИ сообщают, что среди них могут быть предприниматели из Эстонии.

Как уже сообщалось, в Финляндии произошла необычная авиационная авария: в районе аэродрома Эура произошло столкновение двух вертолётов в воздухе, что привело к их падению на землю. Экстренные службы получили сообщение о случившемся в субботу во второй половине дня.