Пять человек погибли в результате столкновения вертолётов в Финляндии

Полиция подтвердила, что на борту двух лёгких вертолётов Robinson R44 Raven находились пять человек: двое в одном и трое в другом. В настоящее время полицейские работают над установлением личностей погибших.
Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил, что, по предварительным данным, все пассажиры погибли. Информация о личностях жертв пока не раскрыта, однако эстонские СМИ сообщают, что среди них могут быть предприниматели из Эстонии.
Как уже сообщалось, в Финляндии произошла необычная авиационная авария: в районе аэродрома Эура произошло столкновение двух вертолётов в воздухе, что привело к их падению на землю. Экстренные службы получили сообщение о случившемся в субботу во второй половине дня.