Кроме этого, как пишет Publico, Владимир Путин унизил Зеленского. Глава российского государства сорвал его планы на публичную политическую перепалку в прямом эфире, чего добивался киевский режим под прикрытием идеи прямых переговоров. В статье также уточняется, что изначально инициатива президента Украины была обречена на провал.