Хинштейн: Ответчики по делу о фортификации присвоили до 4,1 миллиарда рублей

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в приграничье Курской области присвоили бюджетные средства и нанесли государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.