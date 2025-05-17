Хинштейн: Ответчики по делу о фортификации присвоили до 4,1 миллиарда рублей

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в приграничье Курской области присвоили бюджетные средства и нанесли государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
— Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 миллиарда рублей, — заявил Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Согласно вынесенному вердикту, средства должны изъять у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, компаний-подрядчиков, их бенефициаров и руководителей.
13 мая сотрудники Следственного комитета России предъявили обвинение в особо крупной растрате средств генеральному директору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову в рамках уголовного дела о хищении более одного миллиарда рублей в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.
16 апреля у бывшего главы Курской области Алексея Смирнова прошли обыски. Тогда же его задержали вместе с вице-губернатором региона Алексеем Дедовым. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях этого дела.