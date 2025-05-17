В аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье пострадали 14 человек

Согласно предварительным данным, в 15:00 по московскому времени на 36-м километре трассы М-5 «Урал» произошло столкновение между грузовым автомобилем и внедорожником Kia Sportage. После инцидента водители попытались выставить знаки аварийной остановки, однако в их транспортные средства врезался рейсовый автобус, передаёт «ТАСС».