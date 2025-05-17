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В аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье пострадали 14 человек

В Раменском районе Подмосковья 17 мая 2025 года случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили 14 человек.

В Раменском районе Подмосковья 17 мая 2025 года случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили 14 человек. Информацию официально подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Согласно предварительным данным, в 15:00 по московскому времени на 36-м километре трассы М-5 «Урал» произошло столкновение между грузовым автомобилем и внедорожником Kia Sportage. После инцидента водители попытались выставить знаки аварийной остановки, однако в их транспортные средства врезался рейсовый автобус, передаёт «ТАСС».

Среди травмированных оказались пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое подростков. Пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь.

Надзорные органы региона инициировали служебную проверку в связи с ЧП. В настоящее время ведётся расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

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