В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

Ранее Минобороны информировало, что в ночь на 17 мая средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Согласно уточненным данным ведомства, один из беспилотных летательных аппаратов был сбит в воздушном пространстве Белгородской области, второй — над Курской областью, напоминает RT.