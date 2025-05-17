Пушилин: Два человека пострадали при атаке ВСУ по Светлодарску в ДНР

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Светлодарск в ДНР при использовании реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником РСЗО HIMARS пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения», — написал политик в личном Telegram-канале.
Пушилин также сообщил, что в результате удара киевского режима в городе были повреждены три жилых дома и несколько гражданских автомобилей.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, что три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ по населенному пункту Рыльск. Также была частично разрушена гостиница на въезде в город.