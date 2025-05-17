Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Два человека пострадали при атаке ВСУ по Светлодарску в ДНР

Два жителя ДНР получили ранения в результате атаки киевского режима с применением РСЗО HIMARS по населенном пункту Светлодарск.

Источник: Комсомольская правда

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Светлодарск в ДНР при использовании реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником РСЗО HIMARS пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения», — написал политик в личном Telegram-канале.

Пушилин также сообщил, что в результате удара киевского режима в городе были повреждены три жилых дома и несколько гражданских автомобилей.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, что три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ по населенному пункту Рыльск. Также была частично разрушена гостиница на въезде в город.