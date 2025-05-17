Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел рядом с региональным медицинским центром в Палм-Спрингс, Калифорния: видео

По свидетельствам очевидцев и местных властей, в клинике репродуктивной медицины рядом с Региональным медицинским центром Дезерт в Палм-Спрингс, штат Калифорния, произошел взрыв.

По свидетельствам очевидцев и местных властей, в клинике репродуктивной медицины рядом с Региональным медицинским центром Дезерт в Палм-Спрингс, штат Калифорния, произошел взрыв.

В результате инцидента был нанесен значительный ущерб и, по меньшей мере, один человек погиб. Взрыв прогремел в субботу, около 11 часов утра.

Видео с места происшествия демонстрируют сильные разрушения в Американском репродуктивном центре, который включает клинику репродуктивной медицины и лабораторию ЭКО. Указанный адрес центра: 1199 N Indian Canyon Drive.

В репортаже NBC из Палм-Спрингс, возможной причиной происшествия назван взрыв автомобиля. Однако, несмотря на кадры, где отчетливо видны фрагменты как минимум одного транспортного средства, точные обстоятельства инцидента пока не установлены.