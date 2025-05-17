Канцлер Германии Мерц исключил отправку войск НАТО на Украину

Мелони, в свою очередь, напомнила, что всегда скептически относилась к идее отправки иностранных войск на Украину, которую ранее поднимал президент Франции Эммануэль Макрон и поддерживал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В формате так называемой «коалиции желающих» прошло уже две встречи с участием Мерца, главы польского правительства Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского.