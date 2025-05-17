Канцлер Германии Мерц исключил отправку войск НАТО на Украину

Мерц заверил, что нет причины обсуждать отправку войск НАТО на Украину.
Тема отправки на Украину военных НАТО и Евросоюза не обсуждается. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По его словам, сейчас нет предпосылок для такого шага.
«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», — подчеркнул канцлер Германии.
Мелони, в свою очередь, напомнила, что всегда скептически относилась к идее отправки иностранных войск на Украину, которую ранее поднимал президент Франции Эммануэль Макрон и поддерживал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В формате так называемой «коалиции желающих» прошло уже две встречи с участием Мерца, главы польского правительства Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского.
Во время этих встреч также обсуждались телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Мелони отметила, что Италия не участвовала в данных инициативах, поскольку Рим «не готов и не будет направлять никаких войск».
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что завершение специальной военной операции на Украине и установление режима прекращения огня между Россией и Украиной могут произойти в ближайшее время. Трамп заявил, что намерен 19 мая созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Национальная служба новостей».