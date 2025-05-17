Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан заявил, что в течение последних трех лет гражданские лица без официального отношения к министерству обороны награждают военнослужащих и волонтеров. Его слова цитирует RT.
Он отметил, что видел видеозаписи церемоний награждения, на которых присутствовали известные публичные фигуры, что вызвало у него удивление.
Особое внимание Штефан обратил на двух человек в форме, которые называли себя генералами — Виктором Косарчук и Вячеславом Стасюком. На видео они раздавали визитки министерства обороны и носили шевроны ВСУ или ГУР. По словам полковника, эти личности вызывают сомнения.
Украинские СМИ сообщают, что Вячеслав Стасюк якобы носит форму с самодельными наградами, среди которых есть золотая звезда казачества, похожая на государственную награду «Герой Украины». Штефан подчеркнул, что эти люди появились в публичном пространстве еще в 2022 году, однако за три года никто не проверил их удостоверения.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал вошедшего в состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле генерала СБУ Александра Поклада террористом и убийцей.