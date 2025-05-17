Украинские СМИ сообщают, что Вячеслав Стасюк якобы носит форму с самодельными наградами, среди которых есть золотая звезда казачества, похожая на государственную награду «Герой Украины». Штефан подчеркнул, что эти люди появились в публичном пространстве еще в 2022 году, однако за три года никто не проверил их удостоверения.