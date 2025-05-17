Комбат элитной бригады ВСУ «Магура» решил уволиться из-за «дебильных задач»

«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. Дрожь перед бестолковым генералитетом не приводит ни к чему, кроме провалов, оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время», — заявил Александр Ширшин.