Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье

Инцидент случился на 87-м километре трассы в Сергиево-Посадском городском округе. Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и микроавтобус Mercedes. Погибли пассажиры автобуса. Ещё несколько человек, в том числе водитель микроавтобуса, получили травмы.