Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье

Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент случился на 87-м километре трассы в Сергиево-Посадском городском округе. Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и микроавтобус Mercedes. Погибли пассажиры автобуса. Ещё несколько человек, в том числе водитель микроавтобуса, получили травмы.
«В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и ещё один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее сообщалось, что в Ульяновске теплоход во время буксировки баржи врезался в опору Императорского моста. Капитан будет направлен на медицинское освидетельствование.