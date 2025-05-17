В Калифорнии прогремел взрыв

По информации NBC News, вблизи медицинского центра, предположительно, взорвался автомобиль. Телеканал со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате инцидента погиб как минимум один человек, его личность пока не установлена. Власти рассматривают возможность теракта как одну из версий.