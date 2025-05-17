Орбан призвал НАТО остановить дезинформацию из Украины

«Я считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию, организованную спецслужбами. Это неприемлемо. Необходимо сделать всё, чтобы Украина это прекратила», — заявил Орбан в эфире телеканала TV2. Он также заявил, что ситуация, при которой Киев, стремящийся вступить в ЕС, не идет на сближение с Будапештом, выступающим против его членства, а вместо этого пытается дискредитировать Венгрию, является беспрецедентной.