NBC: в Калифорнии прогремел взрыв

В городе Палм-Спрингc, расположенном в американском штате Калифорния, произошёл взрыв, сообщает NBC.
Телеканал ссылается на заявление местных властей. При этом они не озвучили подробности.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что взорвался автомобиль. Жертвой ЧП стал один человек, число погибших может увеличиться.
«Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс, Калифорния, сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Соединённых Штатах было разрушено здание на заводе американской военной компании Northrop Grumman. Пострадавших в результате взрыва нет.