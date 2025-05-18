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NBC: в Калифорнии прогремел взрыв

По предварительным данным, погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

В городе Палм-Спрингc, расположенном в американском штате Калифорния, произошёл взрыв, сообщает NBC.

Телеканал ссылается на заявление местных властей. При этом они не озвучили подробности.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что взорвался автомобиль. Жертвой ЧП стал один человек, число погибших может увеличиться.

«Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Палм-Спрингс, Калифорния, сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Соединённых Штатах было разрушено здание на заводе американской военной компании Northrop Grumman. Пострадавших в результате взрыва нет.