Четыре человека стали жертвами ДТП с фурой на подмосковной трассе

Четыре человека стали жертвами смертельной аварии в Московской области 17 мая 2025 года, о чём сообщила подмосковная прокуратура в своём Telegram-канале.
По информации МВД, на трассе М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском округе произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с микроавтобусом Mercedes. В результате инцидента четверо пассажиров микроавтобуса скончались на месте происшествия, уточнили в надзорном ведомстве. Водитель и ещё один пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Как отметили в прокуратуре, авария произошла в субботу около 14:30 на 87-м километре трассы М-8. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура.
В тот же день в Подмосковье зафиксировано ещё одно серьёзное ДТП — на 36-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись легковая машина, грузовик и автобус. Первоначально сообщалось о трёх пострадавших пассажирах автобуса, однако позднее их число возросло до 14 человек, включая двух подростков. www.mk.ru/incident/2025/05/17/v-avarii-s-reysovym-avtobusom-v-podmoskove-postradali-14-chelovek.html
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