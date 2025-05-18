Четыре человека стали жертвами ДТП с фурой на подмосковной трассе

В тот же день в Подмосковье зафиксировано ещё одно серьёзное ДТП — на 36-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись легковая машина, грузовик и автобус. Первоначально сообщалось о трёх пострадавших пассажирах автобуса, однако позднее их число возросло до 14 человек, включая двух подростков. www.mk.ru/incident/2025/05/17/v-avarii-s-reysovym-avtobusom-v-podmoskove-postradali-14-chelovek.html