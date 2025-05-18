Микроавтобус врезался в фуру в Подмосковье: что известно о жертвах

Днем 17 мая на подмосковной трассе М-8 «Холмогоры» произошло смертельное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли четыре человека. Об этом уведомили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Помимо четырех погибших, сообщается о двух пострадавших. Среди них оказались водитель микроавтобуса и пассажир. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, отмечается в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело.
«В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
В Ленобласти, между тем, раскрыли дело о ДТП со скутеристом. Авария случилась 15 мая. В результате столкновения скутера и лося погиб водитель транспортного средства. Однако, как оказалось, был и еще один участник ДТП. Им оказался водитель ВАЗ 2105, сбежавший в лес.