Микроавтобус врезался в фуру в Подмосковье: что известно о жертвах

В Ленобласти, между тем, раскрыли дело о ДТП со скутеристом. Авария случилась 15 мая. В результате столкновения скутера и лося погиб водитель транспортного средства. Однако, как оказалось, был и еще один участник ДТП. Им оказался водитель ВАЗ 2105, сбежавший в лес.