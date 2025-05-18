Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Васильевке

Ранее, в ночь на 1 мая, российские средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Владимирской областями. В результате одной из атак в городе Валуйки также пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.