«Предстоит опознать»: в Калифорнии произошел взрыв со смертельным исходом

К сожалению, детонации и возгорания часто происходят и в «бытовых» условиях обыденной жизни. Ранее в спецматериале «МК» был подробно разобран инцидент в Башкирии, когда из-за взрыва на нефтехимическом заводе пострадали четыре человека, а также произошло обрушение части производственных помещений.