«Предстоит опознать»: в Калифорнии произошел взрыв со смертельным исходом

В городе Палм-Спрингс американского штата Калифорния произошел инцидент со взрывом транспортного средства, в результате которого погиб один человек. Подробности приводит телеканал NBC со ссылкой на инсайдера в полиции.
«О взрыве сообщили примерно до 11:00… Пока не ясно, что стало причиной инцидента. Властям еще предстоит опознать погибшего», — сообщили на NBC.
Представители местной администрации также оперативно прокомментировали чрезвычайное происшествие. По словам властей, на место трагедии уже прибыли сотрудники полицейского департамента и огнеборцы.
К сожалению, детонации и возгорания часто происходят и в «бытовых» условиях обыденной жизни. Ранее в спецматериале «МК» был подробно разобран инцидент в Башкирии, когда из-за взрыва на нефтехимическом заводе пострадали четыре человека, а также произошло обрушение части производственных помещений.