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Рубио: Россия готовит список требований для прекращения огня

Россия готовит перечень требований для прекращения огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, совместные усилия по этому вопросу направлены на дальнейшие мирные переговоры.

Рубио сообщил, что Россия готовит список требований для прекращения огня.

Россия готовит перечень требований для прекращения огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, совместные усилия по этому вопросу направлены на дальнейшие мирные переговоры.

"Мы обсудили ряд вещей. Он объяснил мне, что [РФ] будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, — сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва подготовит и передаст Киеву список требований, необходимых для установления режима прекращения огня в зоне конфликта. Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский отметил, что стороны достигли соглашения о представлении своих позиций по возможным условиям прекращения боевых действий, напоминает RT.