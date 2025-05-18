Девушка из Сочи заявила, что получила ожог языка от булки из «Пятерочки»

Компания отреагировала на жалобу девушки. Они возместили ей стоимость покупки, изъяли партию булочек из продажи и провели тщательную оценку. Никаких отклонений не обнаружили. По словам представителей, других жалоб на эту продукцию не поступало, даже от тех, кто купил булочки в тот же день, передает Telegram-канал Baza.