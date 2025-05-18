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Девушка из Сочи заявила, что получила ожог языка от булки из «Пятерочки»

Девушка из Сочи по имени Аля утверждает, что получила химический ожог языка, укусив булку с корицей, купленную в магазине «Пятерочка» на Ясногорской улице. Об этом стало известно в субботу, 17 мая.

Девушка из Сочи по имени Аля утверждает, что получила химический ожог языка, укусив булку с корицей, купленную в магазине «Пятерочка» на Ясногорской улице. Об этом стало известно в субботу, 17 мая.

Она рассказала, что планировала позавтракать, но после первого укуса почувствовала жжение и заметила, что язык сильно покраснел. Аля обратилась в больницу, где врачи подтвердили наличие химического ожога. В магазине ей вернули деньги за покупку, а булки убрали с полок.

Компания отреагировала на жалобу девушки. Они возместили ей стоимость покупки, изъяли партию булочек из продажи и провели тщательную оценку. Никаких отклонений не обнаружили. По словам представителей, других жалоб на эту продукцию не поступало, даже от тех, кто купил булочки в тот же день, передает Telegram-канал Baza.

Мужчина из Подмосковья в субботу, 17 мая, купил в продовольственном магазине сети «Магнит» банку печеной фасоли собственного производства сети и обнаружил в ней зуб.

17 марта появились сообщения о том, что жительница Москвы нашла проволоку в бутерброде, купленном якобы в магазине сети «ВкусВилл». После обращения женщины в службу поддержки ей предложили вернуть деньги за товар.