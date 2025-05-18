Трампу следует перестать поставлять оружие Украине.
Для достижения мира президенту США Дональду Трампу и западу следует прекратить поставки вооружения Киеву. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, хоть президент США Дональд Трамп и стремится к миру, а Запад, ведя разноплановые переговоры, делает множество заявлений по данной проблеме, ключевым условием для разрешения конфликта является именно отказ от поставок.
Шеремет также отметил, что западные страны должны прекратить поддержку режима действующего президента Украины Владимира Зеленского. Депутат считает, что, если бы западные страны не предоставили Украине вооружение, конфликт, вероятно, завершились бы значительно раньше, что позволило бы избежать многочисленных человеческих жертв среди украинского населения.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, в ближайшую неделю боевые действия на территории Украины могут завершиться. Об этом он заявил, сообщив о планах провести телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.