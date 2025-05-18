В Госдуме назвали действия Трампа, способные остановить конфликт на Украине

«США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, хоть президент США Дональд Трамп и стремится к миру, а Запад, ведя разноплановые переговоры, делает множество заявлений по данной проблеме, ключевым условием для разрешения конфликта является именно отказ от поставок.