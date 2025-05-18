Спасатели МЧС вызволили из огня 11 человек при пожаре в Орле

В ночь на 18 мая в жилом девятиэтажном здании в Орле загорелась квартира. Огнеборцы воспользовались автоподъемником для спасения жизней людей. Так, оперативными действиями, сотрудникам МЧС удалось вызволить 11 человек, уведомили в пресс-службе Министерства.