Спасатели МЧС вызволили из огня 11 человек при пожаре в Орле

В ночь на 18 мая в жилом девятиэтажном здании в Орле загорелась квартира. Огнеборцы воспользовались автоподъемником для спасения жизней людей. Так, оперативными действиями, сотрудникам МЧС удалось вызволить 11 человек, уведомили в пресс-службе Министерства.
Пожар произошел на седьмом этаже. Огонь повредил несколько балконов. Пожар удалось быстро ликвидировать. О пострадавших не сообщалось. Известно, что на месте ЧМ работали 24 специалиста и шесть единиц спецтехники.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев спасены 11 человек, в том числе с помощью автоподъемника. Ещё 32 жильца эвакуированы», — уточнили в МЧС России.
Ранее при пожаре в Московской области погибли трое мужчин. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров.