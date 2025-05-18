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СМИ: взрыв в Калифорнии произошел из-за детонации бомбы у клиники

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Взрыв, прогремевший в калифорнийском городе Палм-Спрингс, произошел в результате детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья, экстренные службы квалифицировали его как преднамеренный акт насилия, сообщает издание Los Angeles Times.

Источник: AP 2024

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о гибели одного человека при взрыве автомобиля в калифорнийском городе Палм-Спрингc.

«Один человек погиб в результате предполагаемого взрыва бомбы возле клиники репродуктивного здоровья», — пишет издание.

По словам начальника пожарной охраны Палм-Спрингс Пола Альварадо, «взрыв, по всей видимости, является преднамеренным актом насилия». Власти Палм-Спрингс заявили, что взрыв произошел либо внутри, либо рядом с автомобилем, припаркованным возле клиники.