Силовики задержали блогера Владоса Мироса

Оперативники забрали Владислава Мирова и его подругу.
В Санкт-Петербурге силовики задержали известного бьюти-блогера Владоса Мироса. Операция прошла в ночном клубе «Department 57», где блогер выступал перед зрителями, сообщают СМИ.
«Только что в клуб “Department 57” на Конногвардейском пришли силовики — некоторые из них были в жилетках центра “Э”. Оперативники забрали Владислава Мирова (Владоса Мироса) и его подругу, хореографа Анастасию Лукину», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Причины задержания неизвестны.
Владос Мирос — бьюти-блогер. В соцсетях на него подписано 1,8 млн человек.
Ранее стало известно, что блогер Гусейн Гасанов в период с 2019 по 2021 год уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Примерно 20 млн рублей были легализованы посредством различных финансовых операций, сообщает 360.ru. Правоохранительные органы полагают, что Гасанов покинул территорию Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск.