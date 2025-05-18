Силовики задержали блогера Владоса Мироса

Ранее стало известно, что блогер Гусейн Гасанов в период с 2019 по 2021 год уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Примерно 20 млн рублей были легализованы посредством различных финансовых операций, сообщает 360.ru. Правоохранительные органы полагают, что Гасанов покинул территорию Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск.