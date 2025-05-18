Опубликована запись показаний Байдена спецпрокурору Хёру

Бывший президент США Джо Байден не смог сразу назвать точную дату смерти своего старшего сына Бо, что стало известно из аудиозаписи его показаний экс-спецпрокурору Роберту Хёру.
Эта запись была опубликована изданием Axios и содержит свидетельство о том, что Байден с трудом подбирал слова и даты, рассказывая о трагедии 2015 года, когда умер его сын. При этом, по словам источников, он не забыл о существовании Бо, как это ранее утверждалось в итоговом отчете Хёра.
В аудиозаписи ясно видно, что Байден сам упомянул Бо во время своих объяснений. Эксперты отмечают, что этот момент стал ключевым в докладе Хёра за 2024 год, где делается вывод о вероятной невиновности Байдена в деле о неправомерном хранении секретных документов.
Ранее сообщалось, что команда экс-президента США Джо Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания, такая возможность обсуждалась на фоне ухудшения здоровья политика.