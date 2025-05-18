Опубликована запись показаний Байдена спецпрокурору Хёру

Эта запись была опубликована изданием Axios и содержит свидетельство о том, что Байден с трудом подбирал слова и даты, рассказывая о трагедии 2015 года, когда умер его сын. При этом, по словам источников, он не забыл о существовании Бо, как это ранее утверждалось в итоговом отчете Хёра.