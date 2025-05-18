NYP: причиной взрыва в Калифорнии стала бомба

Бомба стала причиной взрыва около больницы в американском штате Калифорния, сообщает New York Post.
Федеральное бюро расследований заявляет о факте терроризма. Бомба была установлена в машине. По данным издания, погиб злоумышленник. Ещё не менее пяти человек получили травмы.
Напомним, инцидент случился в городе Палм-Спрингc. По информации СМИ, взорвался автомобиль.
В материале сказано, что взрыв произошёл около клиники по лечению бесплодия. В этот день в больнице не было пациентов.
Руководитель клиники заявил, что «ни один из эмбрионов, хранящихся в медучреждении, не пострадал».
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах в результате взрыва было разрушено здание на заводе военной компании Northrop Grumman. Пострадавших в результате взрыва нет.