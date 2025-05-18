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NYP: причиной взрыва в Калифорнии стала бомба

Федеральное бюро расследований заявляет о факте терроризма.

Источник: Аргументы и факты

Бомба стала причиной взрыва около больницы в американском штате Калифорния, сообщает New York Post.

Федеральное бюро расследований заявляет о факте терроризма. Бомба была установлена в машине. По данным издания, погиб злоумышленник. Ещё не менее пяти человек получили травмы.

Напомним, инцидент случился в городе Палм-Спрингc. По информации СМИ, взорвался автомобиль.

В материале сказано, что взрыв произошёл около клиники по лечению бесплодия. В этот день в больнице не было пациентов.

Руководитель клиники заявил, что «ни один из эмбрионов, хранящихся в медучреждении, не пострадал».

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах в результате взрыва было разрушено здание на заводе военной компании Northrop Grumman. Пострадавших в результате взрыва нет.