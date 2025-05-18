В клубе Санкт-Петербурга задержали бьюти-блогера Владоса Мироса

Владос Мирос — популярный блогер с 1,8 миллиона подписчиков в социальных сетях. После его задержания вечеринка в клубе продолжилась, хотя посетители отметили, что вход в заведение стал ограничен, и многие были подвергнуты проверке. Очевидцы рассказали, что силовики «просто к стенке всех поставили» и сфотографировали с паспортами.