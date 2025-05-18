В клубе Санкт-Петербурга задержали бьюти-блогера Владоса Мироса

В Санкт-Петербурге силовики задержали известного бьюти-блогера Владислава Мирова более известного, как Владос Мирос во время его выступления в ночном клубе «Department 57». Об этом стало известно в воскресенье, 18 мая.
По информации СМИ, операция прошла ночью, когда в клуб пришли оперативники, некоторые из которых были в жилетках центра «Э».
Согласно данным Telegram-канала «Осторожно, новости», силовики забрали Владислава Мирова и его подругу, хореографа Анастасию Лукину. Причины задержания пока не известны.
Владос Мирос — популярный блогер с 1,8 миллиона подписчиков в социальных сетях. После его задержания вечеринка в клубе продолжилась, хотя посетители отметили, что вход в заведение стал ограничен, и многие были подвергнуты проверке. Очевидцы рассказали, что силовики «просто к стенке всех поставили» и сфотографировали с паспортами.
Клуб «Department 57» позже сообщил, что «по техническим причинам» сет Владоса Мироса переносится.
Накануне, 17 мая, стало известно, что против участника телешоу «Битвы экстрасенсов» Артема Краснова возбудили уголовное дело по факту мошенничества.