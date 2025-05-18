Киевский режим вновь совершил атаку по мирным жителям. ВСУ вечером 17 мая нанесли ракетный удар по Васильевке в Запорожской области. Пострадали двое жителей, рассказал в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он уточнил, что раненые получают необходимую медицинскую помощь. Их доставили в Васильевскую больницу. Мирные жители госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, добавил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
«В результате ракетной атаки пострадали два мирных жителя», — уведомил Владимир Рогов.
Он также отреагировал на последние заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского. По словам Владимира Рогова, бывший комик попытался, но не смог сорвать переговоры Москвы и Киева в Турции.