Мама погибшего в Египте мальчика рассказала о давлении местной полиции

Напомним, что трагедия случилась 6 мая. Семья Бакалиных — мать, отец и два мальчика 4 и 5 лет- приехала из Ярославля в Египет в отпуск. При заселении в отель, пока родители оформляли документы, дети побежали к «бесконечному бассейну». Когда отец позволял малышей, старший побежал к нему, выходя из бассейна с той стороны, с которой заходил. А младший не сориентировался и шагнул в пропасть, выходя из воды с другой стороны.