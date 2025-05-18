Мама погибшего в Египте мальчика рассказала о давлении местной полиции

Родителей четырехлетнего Макара Бакалина, который трагически погиб, сорвавшись с края «бесконечного бассейна» в Египте, допрашивали девять часов — с 19:00 до четырех утра, сообщила мама Елена мальчика aif.ru.
Это нужно было, чтобы правоохранители решили, оставлять ли мать и отца для дальнейшего разбирательства. По словам Елены Бакалиной, сотрудники отеля и египетская полиция оказывали на семью психологическое давление.
«Представитель отеля крутился возле нас, просил написать, что мы не имеем претензий к отелю. А помощник прокурора просил написать, что нашего мальчика забрал Бог или судьба, и что мы тоже претензий не имеем», — рассказала она aif.ru.
Полиция пыталась допросить старшего ребенка — пятилетнего брата Макара.
«Могу предположить, что они пытались обвинить старшего ребенка, якобы он толкнул. Хотя на записи с камер видно, что старший сын не имеет отношения к смерти брата, так как он сразу убежал к папе» — поделилась Елена.
Судя по всему, полиция Египта закрыло дело о гибели Макара, утверждает мать Макара.
Напомним, что трагедия случилась 6 мая. Семья Бакалиных — мать, отец и два мальчика 4 и 5 лет- приехала из Ярославля в Египет в отпуск. При заселении в отель, пока родители оформляли документы, дети побежали к «бесконечному бассейну». Когда отец позволял малышей, старший побежал к нему, выходя из бассейна с той стороны, с которой заходил. А младший не сориентировался и шагнул в пропасть, выходя из воды с другой стороны.