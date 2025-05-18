Обвиняемым в пожаре в турецком отеле запросили почти по 2000 лет тюрьмы

Как сообщает телеканал A haber, прокуратура признала 13 человек (включая владельцев гостиницы, членов совета директоров и управленцев) виновными по более чем 70 эпизодам, обвинив их в преднамеренных действиях, приведших к катастрофе. Для каждого из этой группы запрошено максимальное наказание — до 1998 лет заключения. Ещё 22 обвиняемых, среди которых сотрудники отеля и ответственные за проверки чиновники администрации Болу, могут получить по 22,5 года тюрьмы. Документ направлен в Высший уголовный суд провинции.