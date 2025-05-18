Обвиняемым в пожаре в турецком отеле запросили почти по 2000 лет тюрьмы

В ходе расследования трагедии в отеле Grand Kartal на курорте Карталкая (провинция Болу, Турция) обвинительная сторона сформировала исковые требования, предусматривающие для фигурантов до 1998 лет лишения свободы.
Как сообщает телеканал A haber, прокуратура признала 13 человек (включая владельцев гостиницы, членов совета директоров и управленцев) виновными по более чем 70 эпизодам, обвинив их в преднамеренных действиях, приведших к катастрофе. Для каждого из этой группы запрошено максимальное наказание — до 1998 лет заключения. Ещё 22 обвиняемых, среди которых сотрудники отеля и ответственные за проверки чиновники администрации Болу, могут получить по 22,5 года тюрьмы. Документ направлен в Высший уголовный суд провинции.
Отдельно рассматривается возможная причастность сотрудников Министерства туризма Турции, однако в их отношении обвинительное заключение пока не составлено.
Согласно выводам следствия, причиной возгорания 21 января стал неисправный термостат гриля, перегревшийся из-за отсутствия технического обслуживания. Это привело к короткому замыканию, а автоматические системы отключения электропитания не сработали. Огонь распространился по проводке на легковоспламеняющиеся материалы, включая отделочные элементы. Ситуацию усугубили отсутствие системы дымоудаления, многочисленные нарушения эксплуатационных норм и неэффективный план эвакуации. Персонал, не обученный действиям при ЧС, своими ошибками способствовал расширению зоны пожара.
В результате инцидента погибли 78 человек, более половины из которых — дети, ещё более 50 получили травмы. На момент трагедии в отеле находились 238 гостей. В рамках дела задержаны 19 человек, включая владельца гостиницы, управляющего и представителей муниципалитета Болу.
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