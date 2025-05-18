В Орле произошёл пожар в жилом доме, спасены 11 человек

Огнеборцы спасли 11 человек во время пожара, который произошёл в девятиэтажном жилом доме в Орле, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание началось в квартире на седьмом этаже. Для спасения людей применялся в том числе автоподъемник. Кроме того, из здания были эвакуированы ещё 32 жильца.
Пожар повредил балконы на седьмом, восьмом и девятом этажах. Его удалось локализовать. Для борьбы с огнём были привлечены 24 специалиста и шесть единиц техники.
Напомним, 12 мая в Ханты-Мансийске произошёл пожар в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадали женщина и ребенок. Также были повреждены квартира и магазин, который находится под жилищем.