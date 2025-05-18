В Новосибирской области пьяный мужчина пытался поджечь женщину и ее внучку

В Купино Новосибирской области 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался заживо сжечь 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел 15 мая, когда подозреваемый на почве личной неприязни облил бензином обеих жертв и попытался их поджечь. Горючая жидкость вспыхнула, и огонь быстро охватил комнаты дома, где находились пенсионерка и девочка. К счастью, им удалось выбраться из задымленного помещения.
Подозреваемый был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.
В конце января в поселке Кузнечное Ленинградской области неизвестные избили работника котельной, облили его бензином и подожгли. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.