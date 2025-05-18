RT: премьер Албании Рама вел Макрона за руку

Кроме того, турецкий журналист Ибрагим Хаскологлу обратил внимание в социальной сети X на необычный момент, произошедший во время саммита. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время краткой беседы с Макроном держал его за палец. Турецкое издание Yeni? afak отмечает, что жест Макрона, положившего руку на кисть собеседника, мог быть рассчитан на установление психологического превосходства в разговоре. В то же время, по мнению газеты, ответная реакция Эрдогана свидетельствовала о его уверенности и самообладании.