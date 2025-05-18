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ФБР занимается выяснением обстоятельств взрыва бомбы в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США занимается выяснением обстоятельств взрыва бомбы в автомобиле в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния), в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила в субботу министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.

Источник: AP 2024

«Меня проинформировали о взрыве в клинике по лечению бесплодия в Палм-Спрингс (штат Калифорния), который произошел сегодня [в субботу]. Федеральные агенты сейчас работают на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить больше. Применение насилия в отношении клиники по лечению бесплодия непростительно», — написала она в X.

Ранее поступила информация о том, что автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате выбило стекла в близлежащих домах. Местные власти не исключают версию о теракте.