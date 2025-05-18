ФБР занимается выяснением обстоятельств взрыва бомбы в Калифорнии

«Меня проинформировали о взрыве в клинике по лечению бесплодия в Палм-Спрингс (штат Калифорния), который произошел сегодня [в субботу]. Федеральные агенты сейчас работают на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить больше. Применение насилия в отношении клиники по лечению бесплодия непростительно», — написала она в X.
Ранее поступила информация о том, что автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате выбило стекла в близлежащих домах. Местные власти не исключают версию о теракте.