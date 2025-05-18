Подтвержден рост количества мошеннических кол-центров на Украине

«Но многие обнаруживают, что им не платят ожидаемых денег, и они вынуждены работать долгие часы под принудительным наблюдением. Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных кол-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться», — отмечается в исследовании.