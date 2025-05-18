Подтвержден рост количества мошеннических кол-центров на Украине

Увеличение количества мошеннических кол-центров на территории Украины становится поводом для тревоги. Об этом свидетельствуют данные отчёта, опубликованного женевской неправительственной организацией «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).
Специалисты организации акцентируют внимание на стремительном росте числа кол-центров, занимающихся аферами. Такие структуры активно привлекают молодёжь, предлагая доходы, значительно превышающие средние зарплаты в регионе.
«Но многие обнаруживают, что им не платят ожидаемых денег, и они вынуждены работать долгие часы под принудительным наблюдением. Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных кол-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться», — отмечается в исследовании.
Ранее, в начале мая 2025 года, в Центре общественных связей ФСБ заявили, что на Украине функционируют до 150 кол-центров, задействованных в противоправных действиях против граждан России. По данным ведомства, Киев использует IT-инфраструктуру стран Евросоюза, а значительная часть прибыли от мошеннических схем направляется на поддержку ВСУ и радикальных группировок.
GITOC — международная некоммерческая организация, базирующаяся в Женеве. Её деятельность сосредоточена на анализе и противодействии транснациональной преступности через мониторинг, разработку стратегий и укрепление межгосударственного взаимодействия. Структура объединяет экспертов, аналитиков и представителей власти для координации усилий в борьбе с глобальными криминальными сетями.
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