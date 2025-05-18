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Суд в Москве арестовал экс-главу Binance Смеркиса по делу о мошенничестве

Суд обвиняет сооснователя крипто-игры Blum в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Смеркис — сооснователь крипто-игры Blum и бывший глава Binance в СНГ. Замоскворецкий суд Москвы выдвинул ему обвинение в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Владимира Смеркиса арестовали, сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, экс-глава Binance может быть заключен под стражу. В Замоскворецком суде заявили, что материалы об аресте поступили в инстанцию для дальнейшего рассмотрения.

«Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смеркиса, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — рассказал собеседник агентства.

В Кемерово, тем временем, задержали заместителя начальника отдела горного надзора Ростехнадзора. Он обвиняется в получении взятки.