Суд в Москве арестовал экс-главу Binance Смеркиса по делу о мошенничестве

Владимир Смеркис — сооснователь крипто-игры Blum и бывший глава Binance в СНГ. Замоскворецкий суд Москвы выдвинул ему обвинение в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Владимира Смеркиса арестовали, сообщает ТАСС.
По данным правоохранителей, экс-глава Binance может быть заключен под стражу. В Замоскворецком суде заявили, что материалы об аресте поступили в инстанцию для дальнейшего рассмотрения.
«Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смеркиса, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере», — рассказал собеседник агентства.
В Кемерово, тем временем, задержали заместителя начальника отдела горного надзора Ростехнадзора. Он обвиняется в получении взятки.