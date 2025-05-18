В МВД пояснили, когда у гражданина есть право не ставить подпись в паспорте

Напомним, ранее в МВД сообщали, что граждане России могут не оформлять регистрацию по новому адресу при переезде в населённый пункт, находящийся в том же регионе, где они уже зарегистрированы. Согласно законодательству, если человек находится в другом субъекте РФ более чем на 90 дней, то он должен оформить временную регистрацию по месту пребывания.