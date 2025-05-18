В МВД пояснили, когда у гражданина есть право не ставить подпись в паспорте

Право не ставить свою подпись в паспорте существует только у тех граждан, которые не способны физически ее прописать, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.
Отмечается, что вместо этого в документе используется прочерк.
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — отметили в подразделении ведомства.
В управлении также уточнили, что новый паспорт оформлять не обязательно в случаях, когда гражданин изменил подпись.
Напомним, ранее в МВД сообщали, что граждане России могут не оформлять регистрацию по новому адресу при переезде в населённый пункт, находящийся в том же регионе, где они уже зарегистрированы. Согласно законодательству, если человек находится в другом субъекте РФ более чем на 90 дней, то он должен оформить временную регистрацию по месту пребывания.