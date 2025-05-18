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Четыре человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Москвой

В Московской области произошло трагическое ДТП, в котором столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик «Камаз», в результате чего погибли четыре человека. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В Московской области произошло трагическое ДТП, в котором столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик «Камаз», в результате чего погибли четыре человека. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Авария произошла около 14:30 на 87-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По данным прокуратуры Московской области, грузовик и микроавтобус двигались в попутном направлении.

Водитель микроавтобуса и еще один пассажир были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует расследование обстоятельств произошедшего и возбудила уголовное дело, говорится в сообщении.

В районе подмосковной деревни Кулаково междугородний автобус, выполнявший рейс Озера — Котельники, на высокой скорости столкнулся с фурой. В результате ДТП пострадали 14 человек, включая двух несовершеннолетних. Среди пострадавших оказался и водитель общественного транспорта.