Четыре человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Москвой

В Московской области произошло трагическое ДТП, в котором столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик «Камаз», в результате чего погибли четыре человека. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Авария произошла около 14:30 на 87-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По данным прокуратуры Московской области, грузовик и микроавтобус двигались в попутном направлении.
Водитель микроавтобуса и еще один пассажир были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует расследование обстоятельств произошедшего и возбудила уголовное дело, говорится в сообщении.
В районе подмосковной деревни Кулаково междугородний автобус, выполнявший рейс Озера — Котельники, на высокой скорости столкнулся с фурой. В результате ДТП пострадали 14 человек, включая двух несовершеннолетних. Среди пострадавших оказался и водитель общественного транспорта.