ФБР сочло терактом взрыв автомобиля в Калифорнии

Ранее в субботу автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате погиб один человек, не менее четырех пострадали. Министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что «применение насилия в отношении клиники по лечению бесплодия непростительно».