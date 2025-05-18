ФБР сочло терактом взрыв автомобиля в Калифорнии

«Это преднамеренный террористический акт. В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм», — сказал помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS News.
Он добавил, что, по мнению ФБР, целью теракта было медицинское учреждение. Имя подозреваемого в совершении преступления Дэвис назвать отказался, пояснив, что это помешает расследованию.
Ранее в субботу автомобиль взорвался рядом с медицинским центром в Палм-Спрингс. В результате погиб один человек, не менее четырех пострадали. Министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что «применение насилия в отношении клиники по лечению бесплодия непростительно».