В Подмосковье возбудили дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 14 человек

Согласно данным подмосковной прокуратуры, инцидент произошёл в субботу около 15:00 на 36-м километре трассы М-5 «Урал» в Раменском муниципальном округе. В результате аварии с участием «Киа Спортейдж», грузовика и рейсового автобуса пострадали 14 человек — это водитель и пассажиры последнего транспортного средства.