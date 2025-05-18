Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа, есть погибшие

«Число погибших в результате атак на палаточный лагерь, в котором укрывались перемещенные палестинцы на юге сектора Газа, возросло до 36 человек», — говорится в сообщении телеканала. Все пострадавшие были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в городе Хан-Юнис.