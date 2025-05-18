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Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа, есть погибшие

В результате ракетного удара Израиля по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа зафиксировано по меньшей мере до 36 погибших. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

Израиль ударил ракетами по лагерю беженцев, передает Al Jazeera.

В результате ракетного удара Израиля по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа зафиксировано по меньшей мере до 36 погибших. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

«Число погибших в результате атак на палаточный лагерь, в котором укрывались перемещенные палестинцы на юге сектора Газа, возросло до 36 человек», — говорится в сообщении телеканала. Все пострадавшие были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в городе Хан-Юнис.

Ранее Вооруженные силы Израиля возобновили авиаудары по территории сектора Газа. Кроме того, израильская армия недавно объявила о начале новой крупномасштабной операции под названием «Колесницы Гидеона», основной целью которой является полное уничтожение боевых подразделений ХАМАС в Газе.