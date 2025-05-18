Экс-глава Binance в СНГ Смеркис арестован по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Владимира Смеркиса, экс-главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum, в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили правоохранительные органы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Смеркиса под стражу по статье 159 УК РФ, касающейся мошенничества.
Blum — это криптоигра, аналогичная Hamster Combat, в которой пользователи могут зарабатывать реальные криптовалюты за игровые монеты. Игроки ожидали релиза монеты более года, однако листинг так и не состоялся, передает ТАСС.
Команда Blum сообщила в своем Telegram-канале, что Смеркис больше не занимает должность директора по маркетингу и соучредителя, а также не имеет никакого отношения к проекту.
В марте мужчина в Москве обратился в полицию после того, как лишился 500 тысяч рублей, пытаясь приобрести криптовалюту в приложении Bybit.