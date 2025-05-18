Рубио увидел позитивный момент в переговорах РФ и Украины

Рубио отметил, что недавние переговоры России и Украины не были напрасными.
Переговоры между Россией и Украиной оказались результативными и не воспринимались как пустая трата времени. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Я хотел узнать его [Лаврова] мнение о том, как прошли вчерашние переговоры. Они не были пустой тратой времени», — заявил Рубио в интервью американскому телеканалу CBS News.
Он также отметил, что США могут ужесточить санкции против России, если на переговорах не будет достигнут прогресс по мирному урегулированию. По словам госсекретаря, администрация президента Дональда Трампа обратилась к конгрессу с просьбой дать дополнительное время для решения этого вопроса. При этом после переговоров Трамп лично отмечал, что Россия делает все возможное для урегулирования украинского конфликта.
В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров и обменялись мнениями относительно продолжения российско-американских контактов. По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская делегации договорились представить свое видение прекращения огня и провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 человек. В Кремле также рассказали, что Россия готовится к потенциальному разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.