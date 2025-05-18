Рубио увидел позитивный момент в переговорах РФ и Украины

Он также отметил, что США могут ужесточить санкции против России, если на переговорах не будет достигнут прогресс по мирному урегулированию. По словам госсекретаря, администрация президента Дональда Трампа обратилась к конгрессу с просьбой дать дополнительное время для решения этого вопроса. При этом после переговоров Трамп лично отмечал, что Россия делает все возможное для урегулирования украинского конфликта.