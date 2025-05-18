Мексиканское судно врезалось в Бруклинский мост в США и частично разрушилось. Видео

На борту судна находилось 277 пассажиров и членов экипажа.
Парусное судно ВМС Мексики, перевозившее свыше 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В результате происшествия имеются пострадавшие. Об этом сообщает New York Post (NYP).
«Огромный парусный корабль ВМС Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост», — пишет NYP. Как сообщают источники издания, в результате инцидента одна из массивных мачт судна, на котором находились 277 человек, обрушилась на палубу. Вследствие этого несколько членов экипажа получили тяжелые травмы.
Проводится операция по поиску и спасению людей из воды. Спасенных доставляют на военно-морскую верфь в Бруклине, а пострадавших с тяжелыми травмами направляют в ближайшее медицинское учреждение.
Сообщается, что мексиканское судно прибыло в Нью-Йорк еще во вторник с дружественным визитом, приуроченным к празднованию Дня независимости Мексики. В следующем году в гавани Нью-Йорка запланировано проведение международного парада парусных кораблей. Оно посвящено 250-летию образования Соединенных Штатов Америки. Данное судно должно было принять участие в этом мероприятии.