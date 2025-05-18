Мексиканское судно врезалось в Бруклинский мост в США и частично разрушилось. Видео

Сообщается, что мексиканское судно прибыло в Нью-Йорк еще во вторник с дружественным визитом, приуроченным к празднованию Дня независимости Мексики. В следующем году в гавани Нью-Йорка запланировано проведение международного парада парусных кораблей. Оно посвящено 250-летию образования Соединенных Штатов Америки. Данное судно должно было принять участие в этом мероприятии.